القاهرة - محمد صلاح



تعاقدت الفنانة علا غانم على بطولة مسلسل جديد بعنوان «توحة» من المقرر البدء في تصويره خلال أيام قليلة ليلحق العرض بموسم رمضان المقبل، وذلك بعد ٦ سنوات من الابتعاد عن الوسط الفني المصري، والاستقرار في أميركا برفقة ابنتيها.



مسلسل «توحة» من إخراج محمد النقلي، ويشارك علا البطولة كل من: أحمد بدير وانتصار وعابد عنان ودنيا المصري وعدد آخر من الفنانين جار التعاقد معهم.



يذكر أن علا غانم ابتعدت عن الوسط الفني منذ العام 2017، بعد عرض آخر أفلامها «الفندق» دون تحقيق إيرادات مناسبة، وشاركها البطولة محمد نجاتي ومروى وأحمد بدير وإخراج عاطف شكري، كما شاركت في نفس العام خلال مسلسل «طعم الحياة» مع سامو زين وساندي وحسناء سيف الدين وإخراج عبدالعزيز حشاد، إضافة إلى مسلسل «ظل الرئيس» مع ياسر جلال ومحمود عبدالمغني، وهنا شيحة وإخراج أحمد سمير فرج.