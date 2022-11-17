القاهرة - خلود أبوالمجد



كشفت الفنانة مي سليم عن تفاصيل الأزمة الصحية التي مرت بها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها أصيبت بحساسية شديدة، وقالت في تصريحات صحافية: «لسه بتعافى وكنت تعبانة، وأصبت بالحساسية الشديدة وأخذت أدوية خاطئة وفيها نسبة كورتيزون عالية، ونتيجة الكوريتزون أثر في وجهي أكثر من جسمي، والحمد الله أحسن دلوقتي».



وسبق لمي أن كتبت عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك» منشورا أوضحت فيه: «بقالي شهر تعبانة جدا، الحمد لله بقيت كويسة بس اكتشفت إن الواحد ضعيف جدا، وإن الدنيا ولا حاجة خالص، لازم تحمد ربنا على الصحة، وعلى كل حاجة عندك، مفيش حاجة تستاهل خالص إنك تتعب نفسك عليها، قول الحمد لله».



وتشارك مي سليم في فيلم «التاروت»، وهو من بطولة الفنانين: سمية الخشاب، رانيا يوسف، علاء مرسي، عبدالعزيز مخيون، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول قضية تحرش بالأطفال، وتتطور الأحداث بعد ذلك.