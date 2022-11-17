محمد الجلاهمة



أمر رئيس تحقيق في محافظة العاصمة صباح أمس الأربعاء إيداع ضابط برتبة ملازم أول ووكيل ضابط يعملان في الإدارة العامة لخفر السواحل في نظارة المخفر بعد نزع زيهما العسكري والذي قدما به للمثول إلى التحقيقات بشأن إساءة استخدام السلطة وإهانة محقق في وزارة الداخلية أمام زوجته أثناء قيامهما بنزهة بحرية على متن زورق.



وبحسب مصدر أمني فإن محققا في وزارة الداخلية قال وفي قضية سجلها في مخفر شرطة بنيد القار إنه كان برفقة زوجته في رحلة بحرية وإذ بدورية تابعة لخفر السواحل تقوم باستيقافهما وتتعامل معهما بصورة مخالفة للقانون رغم تأكيده لهما ان السيدة التي برفقته هي زوجته وانه محقق.



وأضاف المصدر لـ «الأنباء» فور تسجيل قضية تم التواصل مع الإدارة العامة لخفر السواحل والطلب تحديد من كانا على متن الدورية البحرية والمثول للتحقيق، مشيرا الى ان المدعى عليهما حضرا أمس الى المخفر وكانا بزيهما العسكري وبعد انتهاء التحقيق معهما وجه رئيس التحقيق باحتجاز الضابط وهو من مواليد 1998 ووكيل الضابط من مواليد 1993 نظارة المخفر بعد ان يقوما بنزع ملابسهما العسكرية تمهيدا لإحالتهما إلى النيابة.