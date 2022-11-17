عبدالكريم أحمد



أشرفت النيابة العامة أمس على تنفيذ أحكام صادرة من محكمة التمييز بالإعدام شنقا بحق سبعة أشخاص، وهم أربعة مواطنين وامرأة وسوري وباكستاني وإثيوبية لارتكابهم جرائم قتل عمد.



وأصدرت النيابة بيانا قالت فيه إن المحكوم عليهم قد خرقوا القوانين السماوية والبشرية بارتكاب أشد الجرائم وهي جريمة القتل، وتنوعت أساليبهم فيها وتعددت بواعثهم عليها، فمنهم من قتل تحت جنح الليل حين تزيد غفلة الناس ويقل الرقباء وتتوارى نوازع الخوف وتستحكم نوازع الشر، ومنهم من خان عهد الصداقة وميثاقها فقتل صديقه غدرا، ومنهم من تجردت الإنسانية من روحها وانسلخت الرحمة من قلبها فقتلت خادمتها من غير التفات إلى ضعفها أو أنها أمانة لديها سادرة في غيها وضلالها، ومنهم من بلغت في الغي حدا جاوز كل حد حين تنكرت لليد التي أحسنت إليها وقتلت مخدومتها غيلة أثناء نومها ونحرتها من مقدم رأسها، ومنهم من نحر دائنه غدرا بأبشع صورة بأن فصل رأسه عن جسده ليتخلص من الدين الذي له في ذمته، ومنهم من اجترح خطيئة العلاقة المحرمة فنشأ عن ذلك رغبة مستخفية من وراء النزوة المتأثلة في غور الظلام فأودت به شقوته إلى ارتكاب جريمة القتل العمد دون رحمة أو هوادة، كل ذلك قد كان دون مراعاة لحرمة بما أسفر عن الحقيقة التي لا تحول دونها الحجب، وهي أن المحكوم عليهم قد بلغوا في الغي حدا جاوز كل حد، إذ الجريمة في طبيعتهم شر مستطير وبلاء ماحق.