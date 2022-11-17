دشنت الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير بالتعاون مع فريق «صناع الخير» الخيري مشاريع اغاثية للاجئي الروهينغا جنوبي بنغلاديش في رحلة بدأت في 12 الجاري.



وقال مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في الجمعية مصعب العتيبي، في اتصال هاتفي مع «كونا»، إن الجمعية افتتحت عدة مشاريع خيرية واغاثية بمخيمات اللاجئين سلمت فيها 20 منزلا إضافة إلى افتتاح مركز «تنمية الطبي» الذي يحتوي على عيادات متخصصة تقدم خدماتها بالمجان ومنها الطب العام والاسنان والعمليات الصغرى وما يحتاج إليه اللاجئون من أدوية.



واضاف العتيبي انه تم أيضا افتتاح مشروع مائي بالطاقة الشمسية مزود بخزان يتسع لـ 5000 ليتر كما تم توزيع أكثر من 500 سلة غذائية متكاملة وكسوة الشتاء لـ 750 عائلة، إضافة إلى كفالة 100 يتيم، كاشفا عن ان تكلفة تلك المشاريع تقدر بـ 70 ألف دينار.



وكشف عن ان «تنمية الخيرية» تسعى الى توسعة مركز «تنمية الطبي» ووضع خطة لفتح المزيد من آبار المياه والعمل على تحليتها لمواجهة الشح بموارد المياه العذبة بالمخيمات.