فاز فندق الريجنسي الكويت بأهم وأرقى جوائز السفر العالمية «كأفخم فندق رائد في الكويت 2022» للعام العاشر على التوالي وجائزة «أفضل فندق رائد للمؤتمرات في الكويت 2022» للعام الخامس في حفل الشرق الأوسط الذي أقيم في 23 أكتوبر الماضي.



بدوره، قال أورس سولينثالر المدير العام لفندق الريجنسي، «إن حصولنا على هذه الجائزة المرموقة لعشر سنوات متتالية يمثل تاريخا من التميز والتفوق في تقديم أفضل مستويات الضيافة بأرقى معانيها».



وأضاف سولينثالر قائلا «إن أكبر مساهم في هذا الإنجاز العظيم هو أعضاء فريقنا الذين يسعون جاهدين إلى تقديم تجربة استثنائية للضيوف تخلد في الذاكرة فضلا عن ضيوفنا وشركاء النجاح الذين يواصلون دعمنا طوال تلك السنوات».



وتهدف لجنة جوائز السفر العالمية، الى الاحتفاء بالامتياز بكل أشكاله في جميع القطاعات الرئيسية الخاصة بصناعة السياحة والسفر والضيافة في المنطقة، واليوم أصبحت علامة عالمية رائدة باعتبارها معيارا للتميز في صناعة الضيافة.



فندق الريجنسي الكويت، المستقل ذو الملكية الخاصة منذ عام 1981، يصنف من فئة الخمس نجوم، ويضم 203 غرف وأجنحة مصممة بذوق رفيع مما يجسد الأسلوب التقليدي الأنيق الذي تتحلى به المنطقة. يعد الفندق ملاذا فاخرا تتبلور فيه مفاهيم الضيافة الاستثنائية بأبهى حلة.