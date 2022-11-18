بتقديم أطول ساندوتش في الكويت، احتفلت سلسلة مطاعم دجاج نايف المحلية الشهيرة الثلاثاء الماضي بافتتاح فرعها الجديدة، وذلك تنفيذا لخطتها الاستراتيجية التوسعية.



وقد احتفلت مطاعم دجاج نايف بافتتاح فرعها الجديد في منطقة الفروانية بجانب بدر السما كلينك، بحضور مدير عام شركة نايف للأغذية المالكة لسلسلة مطاعم دجاج نايف وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري التشغيل والتسويق، وعدد من الشخصيات الاجتماعية البارزة ورجال الإعلام والصحافة والزبائن، وخلال حفل الافتتاح الرسمي الذي أقيم تم تقديم العديد من الفقرات الاحتفالية المميزة التي أسعدت الحضور.



وقدمت دجاج نايف أطول ساندوتش تشيكن فيليه في الكويت بطول 10 أمتار محشوا بالفيليه اللذيذ المقرمش والمحضر من الدجاج الكويتي الطازج وزعته مجانا على الحضور في أجواء رائعة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلتها من خلال بثها المباشر من على الفيسبوك «مطاعم دجاج نايف» وانستغرام @naiffood والتيك توك @naifchicken، كما قدمت هدايا مجانية على الحضور. وكان لحضور الشخصيات الكرتونية واقع ممتع لدى الأطفال، وكذلك قدمت عروضا حصرية ووجبات مجانية بمناسبة الافتتاح تبدأ من 15 حتى 23 الجاري، وتضم هذه العروض وجبات مجانية عند شراء وجبات مختارة منها الدينر كومبو لعشاق الدجاج المقلي المقرمش، ساندوتش السوبر هير العملاقة، وأرز الملتي تيست اللذيذ، والتي تجمع مذاق الدجاج المشوي مع الخضار والأرز في طبق واحد، بالإضافة الى المشويات.. الفروج على الفحم والكباب والأجنحة والشاورما الشهية.



هذا، وستعلن مطاعم دجاج نايف قريبا ، عن افتتاح 3 من فروعها الجديدة قبل نهاية العام الحالي، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى التوسع والانتشار لخدمة زبائنها ولكي تتيح لهم سهولة الوصول إليها.



وعن خططها لعام 2023 تعتزم «نايف» المضي قدما في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية في السوق المحلي بافتتاح المزيد من الفروع في الكويت، وذلك بعد النجاح الذي حققته خلال السنوات السابقة، والذي تضمن افتتاح فروع جديدة في مواقع استراتيجية مهمة تشمل المناطق الحيوية والمجمعات التجارية، وذلك لبلوغ هدفها الأسمى وهو جعل تجربة «نايف» متاحة للجميع في كل مكان وفي أي وقت.