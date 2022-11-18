أعلنت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن شراكتها الاستراتيجية للموسم الثاني من برنامج SpeakUp Kuwait التدريبي، والذي يهدف إلى تنمية مجموعة واسعة من المهارات الشخصية والقدرات الإدارية وأساليب فن الإلقاء لدى الجامعيين وحديثي التخرج.



وشاركت زين في حفل إطلاق البرنامج الذي أقيم في VOLVO Studio بحضور نائبة مجلس الأمة عالية الخالد، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية بشركة زين الكويت وليد الخشتي، وعدد من مسؤولي البرنامج ومرشدي البرنامج ورواد الأعمال والشباب الكويتي.



ويأتي دعم زين لهذا البرنامج الفريد من نوعه للعام الثاني على التوالي حرصا منها على المشاركة الفعالة في القطاعات الأكثر حيوية في المجتمع مثل التعليم والشباب وريادة الأعمال ودعم الابتكار، حيث تحرص الشركة على تقديم الدعم للجهات التي تتبنى الشباب وحديثي التخرج، وتعمل على صقل مهاراتهم وخبراتهم بما يؤهلهم إلى دخول سوق العمل والإسهام في تعزيز المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.



وحقق الموسم الأول من SpeakUp Kuwait الذي انطلق العام الماضي نجاحا متميزا، واستضافته زين في منصتها للإبداع ZINC بمقرها الرئيسي في الشويخ، ويعود هذا العام ليقدم برنامجا تطويريا يستهدف الشباب الجامعي وحديثي التخرج، ويغطي العديد من المهارات الشخصية والقيادية والإدارية مثل أساليب فن الإلقاء والذكاء العاطفي والمهارات الاجتماعية ومهارات التواصل وغيرها، وذلك بتواجد نخبة من المتحدثين والمتخصصين والأكاديميين والشخصيات الإعلامية.



وتسعى زين من خلال دعمها لهذا البرنامج المتميز إلى توفير بيئة مناسبة للشباب لاحتضان طاقاتهم ومواهبهم - وخاصة في فن الإلقاء والخطابة - وتزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لتأهيلهم إلى سوق العمل وتحفيز الإبداع في نفوسهم، وذلك لقناعتها الشديدة بأهمية الدور الذي يلعبه جيل الشباب في بناء المستقبل والنهوض بالاقتصاد الوطني.



وأكدت الشركة على اهتمامها بدعم ومساندة الجهات التي تقدم البيئة المناسبة للأجيال القادمة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث لن تدخر الشركة جهدا في تقديم المساندة والدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بنواحي الإبداع وتخدم المجتمع وتسهم في رفعة الوطن.