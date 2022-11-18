قدمت «ألو يوغا»، العلامة التجارية الرائدة عالميا في أساليب الحياة العصرية الراقية، خلال فعالية أقامتها في فندق فورسيزونز الكويت في برج الشايع، لمحة عامة عن هويتها وجوهر ما تجسده، وذلك قبيل افتتاح أول فروعها للبيع بالتجزئة في البلاد.



استقبلت «ألو يوغا» خلال الفعالية أكثر من 100 شخصية من خبراء وممارسي اليوغا والمؤثرين في مجال التواصل الاجتماعي، ودعتهم لخوض تجربة غامرة غير مسبوقة من الجلسات التي تأسر الحواس.



أتاحت الفعالية التي تسبق الإطلاق الرسمي للعلامة، للضيوف إمكانية اكتشاف أساليب فريدة من نوعها لدمج ممارسات العناية بالصحة في أسلوب حياتهم اليومية.



وفي هذا السياق، قالت ريبيكا جوبو، نائبة الرئيس، إدارة الصحة والرفاهية في مجموعة الشايع: «سمحت هذه الفعالية الرائعة لضيوفنا بخوض تجربة مباشرة وفعلية لما تقدمه العلامة التجارية، وما ستمثله بالنسبة لهم. إنها الحدث المثالي للكشف عن علامة «ألو يوغا» في السوق الكويتي، بما قدمته من أنشطة متنوعة شملت تصميم الروائح المميزة، وورش عمل تثقيفية حول التغذية، والمشاركة في دروس «ألو يوغا» المشهورة عالميا، فضلا عن استعراض أحدث مجموعة من الملابس الرياضية العصرية للعلامة التجارية».



وستتواصل رحلة العلامة التجارية في الكويت مع افتتاح أول فرع لها على الإطلاق للبيع بالتجزئة في غراند أفينيو، الأفنيوز بتاريخ 23 الجاري.