«الرقص مع الإيقاع» قريباً في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل

أستعد لتقديم عمل مسرحي في الأعياد الوطنية للبحرين



عبدالحميد الخطيب



أكد الكاتب الكويتي الشاب عثمان الشطي لـ «الأنباء» أن المشاركة في المهرجانات المسرحية لها طعم خاص بالنسبة له، لاسيما أنها تصقل عمله ككاتب من خلال الاطلاع على التجارب الفنية المختلفة للارتقاء بجودة أعماله، بالإضافة الى مشاهدة القيم الجمالية والمعرفية في العروض والاستمتاع بالأداء التمثيلي المتميز للفنانين، كاشفا عن مشاركة مسرحيته «مطلوب للزبالة»، من تأليفه، في مسابقة «العروض الكبرى» بالدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والتي ستقام خلال الفترة من 25 إلى 30 الجاري بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في مصر.



وقال الشطي: بعد فوز «مطلوب للزبالة» في مهرجان دبي لمسرح الشباب بالجائزة الكبرى والعديد من الجوائز، ستشارك باسم الإمارات عن طريق مسرح «ياس» في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وهي من إخراج خميس اليماحي، وبطولة خميس الشحي، خديجة بكوش، حمدان الهنداسي، صابرين الشعباني، معتصم زيدان، جعفر ياسر، محمد هرهرة، حمد النقبي، وعلي عيسى، وأتمنى التوفيق لفريق عملها ولجميع العروض المشاركة في هذا الحدث المسرحي الدولي.



وأضاف: كذلك لدي مسرحية من تأليفي، وإخراج محمد جمعة، بعنوان «الرقص مع الإيقاع»، سنشارك بها قريبا في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل باسم مسرح «دبا الحصن»، كما أستعد لتقديم عمل مسرحي جماهيري للطفل والعائلة في البحرين خلال ديسمبر المقبل بمناسبة الأعياد الوطنية.