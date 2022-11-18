سماح جمال



كشف الكاتب عبدالله الرومي لـ«الأنباء» عن تحضيراته لفيلم سينمائي يتناول قصة شهداء مسجد الإمام الصادق، ومن المقرر أن يشارك في بطولته الفنان جاسم النبهان، الفنانة أسمهان توفيق، حصة النبهان.



ولفت الرومي إلى أن قصة الفيلم تحمل الجوانب الإنسانية ويوجه الفيلم رسالة إلى العالم بأنه كفى حروبا وقتالا وعنفا، وأنه علينا السعي للعيش في سلام.



وأشار إلى أنه ومخرج العمل يسعيان إلى أن يشارك هذا الفيلم في أكثر من 50 مهرجانا سينمائيا حول العالم، ويسعيان لأن يشارك في الفيلم أفضل العناصر الفنية من حيث التصوير، الموسيقى.



وصرح الرومي بأنه لن يشارك في الموسم الرمضاني، وأن المسلسل الذي يعكف على كتابته حاليا من المقرر انه خارج الموسم الرمضاني، وأبدى ارتياحه كون الأعمال التي تشاهد خارج رمضان تلاقي حضورا ومتابعة واسعة من الجمهور.



كما ابدى الرومي سعادته بتكريمه في مهرجان «الجمال والأناقة» كأفضل كاتب لعام 2022 عن مسلسل «حضرة الموقف».