أحمد الفضلي



تواصل الفنانة صمود المؤمن تصوير أحدث أعمالها الفنية والمتمثلة بعملين، الأول يحمل عنوان «دفعة لندن»، والثاني بعنوان «مجاريح»، وكلاهما يحمل الطابع الدرامي الاجتماعي، ويتم تصويرهما ما بين الكويت والعاصمة البريطانية (لندن) بمشاركة نجوم الدراما الكويتية والخليجية تمهيدا لعرضهما في رمضان المقبل في حال لم يستجد جديد ويتم تأجيل العرض الى ما بعد رمضان 2023.



ويجمع مسلسل «مجاريح» صمود المؤمن مع سندريلا الشاشة الخليجية الفنانة القديرة سعاد عبدالله، والمؤلف جمال سالم، والمخرج عيسى ذياب، وكوكبة من النجوم أبرزهم الفنانة القديرة أسمهان توفيق وعبدالإمام عبدالله وباسمة حمادة وشهاب جوهر وهنادي الكندري وغيرهم من النجوم، حيث تم تصوير أجزاء كبيرة من العمل ومن المنتظر أن يختتم التصوير في منتصف شهر ديسمبر المقبل.



وفي ثاني الأعمال تظهر صمود في تجربة أولى لها مع الكاتبة هبة مشاري حمادة من خلال مسلسل «دفعة لندن» الذي يشكل امتدادا لأعمال سابقة للكاتبة هبة مشاري حمادة كانت البداية في «دفعة القاهرة» ومن ثم «دفعة بيروت» وفي هذا العام ستقدم «دفعة لندن» حيث سيجمع العمل صمود مع كمّ كبير من نجوم الدراما الخليجية والعربية، منهم وسام حنا وناهد السباعي وليلى عبدالله ولولوة الملا وناصر الدوسري وروان مهدي والمسلسل من إخراج محمد بكير.



ومن المقرر أن تدخل صمود لوكيشن مسلسل «دفعة لندن» في الأيام القادمة بعد انتهائها من تصوير مشاهدها في مسلسل «مجاريح».