أكدت الفنانة شذى حسون أنها تتفهم وضع الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد عودتها لحسام حبيب، خصوصا عقب الأزمة التي مرت بها مؤخرا، وقالت إن شيرين لم تخذلها وهي لم تندم على دعمها، لأن المرأة عندما تحب تصاب بالعمى، مع الإشارة الى أن شذى كانت قد دعمت شيرين بشكل كبير خلال أزمتها وطالبت بمعاقبة الرجال الذين يشبهون حسام ويتصرفون مثله، كي يكون عبرة لغيرهم.



من جهة أخرى، أكدت حسون، في تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»، أن لا مشكلة بينها وبين الفنانة رحمة رياض، حيث علقت على اطلالة الاخيرة التلفزيونية، والتي قدمت فيها أغنية لشذى، ما استدعى ردا من الأخيرة، حيث قالت: «فرحت كثيرا بهذه الخطوة، ولا مشكلة بيننا، إنما ما خلق المشاكل كان عدد من المتابعين»، لتبادر بالمقابل وتقدم أغنية لرحمة.



وردا على سؤال عما إذا ستكون شذى عروس 2023، قالت ممازحة: «اعطوني 3 أشهر بيبين، هيك قالتلي البصارة»، لافتة الى أنها دائما مغرومة.