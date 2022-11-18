ليلى الشافعي

صرح مسؤول العلاقات العامة والاعلام فى الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير بأن الجمعية قامت بالتعاون مع فريق صناع الخير الخيرى بافتتاح مشاريع اغاثيه للاجئي الروهينغيا فى جنوب بنغلاديش حيث تم تسليم 20 منزلا ومركز (تنمية الطبى) الذى يحتوي على عيادات متخصصه تقدم خدماتها بالمجان منها الطب العام والاسنان والعمليات الصغرى كما تقدم الادوية بالمجان للاجئين.

واشار العتيبي الى افتتاح مشروع مائي بالطاقة الشمسية مزود بخزان بتسع إلى 5000 ليتر ،كما تم توزيع اكثر من 500 سلة غذائية متكاملة وكسوة الشتاء لـ 759 عائلة اضافة الى كفالة 100 يتيم. كاشفا ان تكلفة المشاريع تقدر بـ 70 الف دينار كويتي.