أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو دعمه لمجتمع الميم والعمال المهاجرين، السبت في مستهل مؤتمره الصحافي عشية انطلاق مونديال قطر 2022.



وتوجه إنفانتينو الى وسائل الإعلام قائلا: «اليوم اشعر بأنني قطري، اليوم أشعر بأنني عربي، أشعر بأنني افريقي، أشعر بأنني من أصحاب الإعاقة، اليوم أشعر بأنني عامل مهاجر»، مضيفا: هذا الأمر يعود بي الى قصتي الشخصية، أنا ابن عامل مهاجر من اصل إيطالي، واعرف جيدا ما يعني التمييز، التنمر عندما تكون أجنبيا، وعندما كنت طفلا في سويسرا، تم التنمر علي لأن وجهي كان مليئا بالنمش، لأنني كنت إيطالياً ولا أتحدث الألمانية بطلاقة».



وتابع «كان والداي يعملان بجدية في ظروف صعبة ليس في قطر، لكن في سويسرا، أتذكر جيدا وأنا هنا لا أتحدث عن التمييز في جنوب افريقيا، أتذكر عندما كنت طفلا عندما كيف كان يتم التعامل مع المهاجرين، ما كان يحصل من اجراءات لدخول هذه الدولة أو تلك».



ووصف الانتقادات المتعلقة بكأس العالم بـ «الدروس الأخلاقية» التي تنم عن «النفاق» عشية انطلاق كأس العالم في قطر التي تتعرض لحملة انتقادات واسعة منذ أن اختيرت لتنظيم اكبر حدث كروي للمرة الاولى في العالم العربي، وقال إنفانتينو: «أنا هنا ليس لإعطائكم دروسا في الحياة، لكن ما يحصل في الوقت الحالي هنا ليس عادلا على الاطلاق. الانتقادات المتعلقة بكأس العالم تنم عن نفاق».



وأضاف «بالنسبة الينا كأوروبيين ما قمنا به على مدار 3 آلاف سنة سابقة، يتعين علينا الاعتذار عنه على مدار 3 آلاف سنة مقبلة قبل أن نعطي دروسا للآخرين. هذه الدروس الأخلاقية تنم عن النفاق».



وتواجه قطر منذ 12 عاما عندما حصلت على حق استضافة جدلي، حملة انتقادات شرسة لسجلها في مجال حقوق الإنسان والتعامل مع العمال المهاجرين ومجتمع الميم.



لكن المسؤولين القطريين يردون على ذلك بأن بلادهم عرضة «للعنصرية» و«المعايير المزدوجة».



وأشاروا إلى الإصلاحات المتعلقة بظروف العمل والسلامة التي تم الترحيب بها باعتبارها رائدة في منطقة الخليج.

وتنطلق منافسات كأس العالم اليوم بمواجهة قطر الدولة المضيفة مع الإكوادور في المباراة الافتتاحية ضمن منافسات المجموعة الاولى على استاد البيت في مدينة الخور.