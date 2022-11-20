عبدالكريم العبدالله



أعلن قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى جابر الأحمد برئاسة د.عبدالله البدر استئناف إجراء عمليات استئصال قاع الجمجمة الأمامي بالمنظار بالتعاون مع قسم جراحة المخ والأعصاب.



وقال رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى جابر الأحمد د.عبدالله البدر لـ «الأنباء» انه تم إجراء عملية استئصال قاع الجمجمة الأمامي لمريض في العقد السادس يعاني من ورم سرطاني في قاع الجمجمة وتكللت بالنجاح ولله الحمد، مشيرا إلى أن هذه العملية تعد الخامسة من نوعها التي يتم إجراؤها في مستشفى جابر الأحمد من إجمالي 24 عملية جراحية مختلفة لقاع الجمجمة.



ويتكون الفريق الجراحي من رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى جابر الأحمد د.عبدالله البدر واختصاصي جراحة الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة د.مروان القناعي، واستشاري جراحة المخ والأعصاب د.وليد عزب.