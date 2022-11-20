عبدالكريم العبدالله



احتفل مدير منطقة مبارك الكبير الصحية د.وليد البصيري بافتتاح وحدة الرعاية الخاصة للمواليد في مستشفى جابر والتي تزامنت مع اليوم العالمي للطفل الخديج، بحضور رئيس الهيئة الطبية بالمستشفى د.منال عيسى جابر.



وقال رئيس قسم الاطفال الخدج في المستشفى د.فواز البغلي في تصريح لـ «الأنباء» إنه تمت زيادة السعة السريرية لقسم الأطفال الخدج إلى 15 حضانة للعناية المركزة للخدج و20 حضانة للمواليد، لافتا الى انه جار التجهيز لزيادة السعة السريرية بشكل تدريجي، حيث ان المبنى يسع 70 حضانة مقسمة بين العناية المركزة للخدج والرعاية الخاصة للمواليد. وأضاف البغلي أن الاحتفال شمل مشاركة التوائم الثلاثي فيصل وهدى وعمران فهد البلوشي وهم أول أطفال خدج تتم رعايتهم في مستشفى جابر الأحمد بعد افتتاحه في 18 مارس 2021، وقد أكملوا 20 شهرا، حيث شاركوا مع والديهم في الاحتفالية وقص الشريط، مشيرا الى أن قسم الأطفال الخدج يتميز بوجود نخبة من استشاريين الأطفال الخدج د.غانم الغانم ود.خالد المناعي، كما ضم استشاريين حاصلين على شهادة الزمالة الدقيقة بالعناية المركزة للمواليد من المملكة العربية السعودية وهما د.حسن بابكر ود.غادة الغنيمي لينضما الى الطاقم الطبي في قسم الأطفال الخدج.



ولفت إلى إنشاء وحدة جراحة المخ والأعصاب للمواليد برئاسة د.علياء حسن عسكر ومجموعة من التخصصات الدقيقة الأخرى الخاصة بالمواليد.