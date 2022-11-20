اعتلال الشبكية السكري يصيب الشرايين ويسبب ضرراً للأوعية الدموية وقد يؤدي لفقدان النظر

20% من المصابين بمرض السكري من النوع الثاني يصابون باعتلال الشبكية السكري



دعا رئيس مجلس أقسام العيون في وزارة الصحة د.أحمد الفودري مرضى السكري إلى ضرورة الحفاظ على معدل الهيموجلوبين السكري التجسسي في الدم لأقل من 7% تجنبا لمرض اعتلال الشبكية السكري.



جاء ذلك في تصريح لـ«كونا» أمس على هامش إطلاق الحملة التوعوية «داء الشبكية السكري» التي نظمها مركز البحر للعيون بالتعاون مع الرابطة الكويتية لطب العيون والقائمة الأكاديمية لطلبة الطب بمناسبة يوم السكر العالمي.



وقال الفودري إن اعتلال الشبكية السكري هو مرض يصيب الشرايين ويسبب ضررا بالأوعية الدموية الصغيرة في الشبكية، ومن الممكن أن يؤدي إلى فقدان النظر بدرجات قد تكون عالية وغير قابلة للعلاج، موضحا أنه ينتج عن ارتفاع نسبة سكر الدم بشكل مستمر، ولا يظهر لدى مرضى النوع الأول من السكري خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الأولى من الإصابة حتى لو كان ذلك قبل سن المراهقة، أما خلال العقدين التاليين من الإصابة فمرضى النوع الأول تقريبا يصابون باعتلال الشبكية السكري وبدرجة متفاوتة.



وأضاف: طبقا لأحدث الاحصاءات العالمية فنحو 20% من المصابين بمرض السكري من النوع الثاني يصابون باعتلال الشبكية السكري خلال مرحلة التشخيص الأولية للسكري، بينما يظهر الاعتلال بدرجة ما لدى غالبيتهم في العقود التالية من المرض، مبينا أن هناك عدة أعراض للمرض منها عدم وضوح الرؤية وضعف رؤية الألوان وظهور البقع الشفافة والخيوط الداكنة التي تطفو في مجال رؤية الشخص وتتحرك في الاتجاه الذي ينظر إليه وضعف الرؤية الليلية إضافة إلى فقدان مفاجئ وكامل للرؤية.



ولفت إلى أنه من الممكن حاجة مريض اعتلال الشبكية السكري إلى تدخلات علاجية أو جراحية متدرجة من حقن داخل العين وعمل الليزر، مشيرا إلى أنه من الممكن أيضا اللجوء إلى التدخل الجراحي في الشبكية للحالات المتقدمة، مشددا على ضرورة زيارة عيادات العيون التخصصية بالمستوصفات لفحص العيون لمرضى السكرى بشكل دوري، مؤكدا أهمية تنظيم معدلات السكر بالدم ومراجعة طبيب الباطنية المعالج للوقاية من اعتلال الشبكية السكري.



من جانبه، أكد استشاري جراحة العيون وجراحة الشبكية د.جمال الكندري أهمية التوعية بمرض السكري نظرا لارتفاع نسبة الاصابة بالمرض مقارنة بالمعدلات العالمية إذ انها تزيد على 25% في شريحة 40 سنة فما فوق.



من جهته، أكد رئيس الرابطة الكويتية لطب العيون د.أحمد الصالح حرص الرابطة على دعم الحملات التوعوية الطبية لما في ذلك من أثر الإيجابي على صحة المواطنين والمقيمين.