عبدالكريم العبدالله



أعلنت إدارة خدمات نقل الدم عن تنظيم حملة للتبرع بالدم تزامنا مع بطولة كأس العالم لكرة القدم من اليوم حتى 18 ديسمبر المقبل بعنوان «ويانا ما تطوفك».



وقالت مديرة إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة د.ريم الرضوان إن مضمون الحملة سوف يكون من خلال نقل مباشر لمباريات كأس العالم في كل من بنك الدم المركزي - الجابرية ومركز التعاونيات لنقل الدم - العدان وذلك إيمانا منا بأهمية هذا الحدث للمتبرعين، داعية المواطنين والمقيمين لمتابعة مباريات كأس العالم أثناء التبرع بالدم وسوف يتم عرض جدول للمباريات المنقولة يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي.



وبينت الرضوان أن التبرع بالدم عمل إنساني نبيل، حيث يسهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى من الذين هم في أمس الحاجة لنقل الدم، مشيرة الى أن المتبرعين أشخاص أصحاء، لذلك فالتفاعل معهم بالأحداث العالمية مثل بطولة كأس العالم نوع من مشاركتهم النشاطات والفعاليات غير المرتبطة بالصحة والطب.



وأضافت أن هذه الحملة تأتي تواصلا لجهود إدارة خدمات نقل الدم وسعيا منها لنشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وترسيخا للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء، وتحقيق أكبر عدد ممكن من المتبرعين وليصبحوا مصدرا لإكسير الحياة للمرضى.