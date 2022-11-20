قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان الطقس هذه الأيام يميل قليلا نحو البرودة، حيث يتمركز مرتفع جوي قوته بين (1023 - 1021) مليبار وذلك من اليوم الاحد ويستمر حتى يوم الاربعاء المقبل ويسبب هبوب الرياح الشمالية الغربية المعتدلة السرعة التي تتراوح سرعتها بين (15-22) كم/س قد تنشط في فترات متقطعة، واحتمال ان تصل سرعتها الى 35 كم/س وتجعل الطقس صحوا ومشمسا وخاليا من الغيوم.



وأضاف: يؤدي هبوب الرياح الشمالية الغربية الى انخفاض بدرجة الحرارة ويكون الطقس مائلا للبرودة ليلا، ويتوقع ان تكون الحرارة بين 15 - 14 درجة، لكن خلال فترة الظهيرة يتوقع ان يكون الجو مائلا لدفء الطقس والحرارة بين 26 - 24 درجة مئوية، وقد تسبب هذا الطقس مساء السبت بسقوط مطر خفيف جدا يسمى محليا (مطر نميلي) نسبة (لحجم النملة). وتابع الخبير الفلكي عادل المرزوق بقوله: هذا الطقس محير جدا في اختيار نوع الملابس، حيث تلبس الملابس الصيفية في النهار بسبب الدفء، ومن المحتمل ان يميل الطقس نحو البرودة الخفيفة وتلبس الملابس الربيعية في الليل بسبب الطقس الذي يميل الى البرودة. وبين المرزوق انه في الايام من الخميس المقبل 24 الجاري حتى الاثنين 28 سيتغير اتجاه الرياح من رياح شمالية غربية الى رياح بين الجنوبية الى الجنوبية الشرقية بين (الكوس الى الكوس المطلعي) تكون هادئة ولن تزيد سرعتها على 20 كم/س تسبب طقسا غائما جزئيا مع فرصة تتكاثر فيها السحب، ولكن غير متوقع سقوط امطار من هذه الغيوم.



واستطرد: بالنسبة الى حالة البحر فإن تيارات البحر ستدخل في تيارات الحمل سريعة الاندفاع وغير الصالحة للصيد اعتبارا من الاثنين 21 نوفمبر، وتستمر هذه التيارات حتى الاثنين 28 نوفمبر، ومن ثم تتحول الى تيارات فساد صالحة للصيد اعتبارا من الثلاثاء 29 نوفمبر، ولكن يجب اخذ الحذر، لافتا الى اننا لانزال في فترة غيوب النجم الاحيمر ذات الضربات القوية في الرياح.



فلكياً، قال الخبير الفلكي عادل المرزوق: يوم الخميس 24 الجاري يبدأ (نوء الزبانا) وهو النوء الأخير في فترة الوسم، حيث ينتهي يوم الاثنين 5 ديسمبر، وفترة الوسم تدخل المربعانية الباردة، ويوم الخميس 24 نوفمبر ايضا يولد هلال شهر جمادى الأولى في الساعة 1:57 بعد منتصف الليل من اليوم 30 من شهر ربيع الثاني، وتكون بداية شهر جمادى الأولى لسنة 1444هـ في يوم الجمعة 25 نوفمبر الجاري، وفي يوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر سيكون سمت القبلة في الساعة 2:30 بعد الظهر أي تكون الشمس باتجاه القبلة في هذا الوقت تحديدا.