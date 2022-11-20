رشيد الفعم



بموازاة العمل الحكومي الدؤوب لوضع اللمسات الأخيرة على الصيغة النهائية لبرنامج عمل الحكومة والذي يأتي بعنوان «نحو حكومة.. تهتم وترعى مواطنيها»، بدأت اللجنة التنسيقية الحكومية - النيابية وضع الترتيبات اللازمة لمناقشة ما سيتضمنه البرنامج خلال اجتماع للجنة يعقد في الأيام القريبة المقبلة.

وأشار مصدر نيابي، خلال حديثه لـ «الأنباء»، إلى أن اللجنة تتجه للتوصية باتخاذ قرار نيابي - حكومي لمناقشة البرنامج في جلسات خاصة لما سيحويه من خطط وبنود من شأنها وضع أرضية للاتفاق النيابي - الحكومي.

وشدد المصدر على أن برنامج عمل الحكومة من الأهمية بمكان أن تتم مناقشته بعيدا عن جدول الأعمال ليتسنى للنواب بحثه بعناية ودراسة كل التفاصيل مع جميع الوزراء والأخذ بالملاحظات وآلية تعامل الحكومة معها مع تحديد الجدول الزمني اللازم للتطبيق الفعلي لما ورد من الحكومة.

وبين المصدر ان مجلس الوزراء في اجتماع سابق له كلف لجنة إعداد البرنامج برفع النسخة النهائية منه إلى المجلس خلال الأسبوع الجاري لاعتماده تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة استنادا للمادة 98 من الدستور.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة التنسيقية من قبل مجلس الأمة تتطلع إلى أن يتواءم برنامج عملها مع ما جاء في التوجه الحكومي، وأن يكون وفق جدول زمني ومادي محدد حتى تكون هناك خارطة للعمل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.