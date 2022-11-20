مريم بندق



طمأنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، الى أن المدن الإسكانية جوهر برنامج عمل الحكومة، حيث سيتم إدراجها بشكل تفصيلي يطمئن المواطنين بشكل واضح إلى آلية الخطط الإسكانية بشكل عام، وبشكل أكثر تفصيلا لكل مدينة سكنية على حدة.

وقالت المصادر، إن البرنامج سيحتوي على آلية التكلفة الاجمالية لكل مدينة سكنية جديدة على حدة، إضافة إلى تقسيم هذه الآلية سنويا على ميزانية الدولة بالآلية ذاتها لمدينة جنوب سعد العبدالله، حيث تم حساب التكلفة الاجمالية أكثر من 2 مليار دينار، وتم إدراج 80 مليونا في ميزانية 2022-2023، إلى جانب التشريعات الجديدة المطلوبة.

وكشفت عن آلية جديدة لتسريع تخصيص المشروعات السكنية، موضحة أن المتابعة الحثيثة المباشرة من رئيس اللجنة العليا لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لإنجاز المشاريع التنموية الكبرى ومنها توفير الأراضي للمدن السكنية الجديدة إلى جانب أن عمل وزراء الأشغال والكهرباء والنفط والإسكان والمالية بروح الفريق الواحد سيعجل آلية التخصيص الحالية.

وردا حول توقيت حسم منطقة جنوب القيروان، وهل ستكون للرعاية السكنية أم لا، قالت المصادر: من يملك الحسم هو مجلس الوزراء.