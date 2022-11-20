علي إبراهيم



أصبحت الجهات الحكومية ملزمة رسميا بدفع مكافآت الوافدين العاملين لديها والمنتهية خدماتهم، إذ عدلت وزارة المالية على قواعد تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية الحالية 2022 /2023 لتنتقل تلك المهمة من ديوان الخدمة المدنية إلى الجهات الحكومية التي يعمل بها الوافدون.

وتفصيليا، عدلت وزارة المالية على قواعد تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية الحالية، لتتولى الجهات الحكومية دفع مكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية فور انتهاء عقودهم وفقا لما تنص عليه تلك العقود، على أن يتم احتساب المكافآت طبقا للقرارات واللوائح التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979، أما فيما يتعلق بالجهات الملحقة فيتم خصم المبالغ المترتبة على ذلك من ميزانية الجهة المعنية.