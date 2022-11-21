استضافت كلية بوكسهل الكويت الشيف ناصر جابر في محاضرة بعنوان «المرأة هي المستقبل» في إطار فعاليات مهرجان «اكتشف أميركا»، الذي نظمته السفارة الأميركية في الكويت، بحضور رئيس الكلية د.علي عريفة ومستشارة الشؤون الثقافية والإعلامية في السفارة الأميركية كريستي واتكنز، ونائبة رئيس البعثة والقنصل في السفارة الأسترالية لدى الكويت نتاسيا كوفمان، وأعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من طالبات الكلية في مسرح عيسى الرفاعي في الكلية. ولفت الشيف ناصر جابر، والذي حضر خصوصا من نيويورك للمشاركة في فعاليات هذا الأسبوع، إلى أن ريادة الأعمال في المجتمع النسائي قد شهد طفرة كبيرة خلال العقود الماضية.



وأكد الشيف ناصر أن المجتمع الذي لا يدعم مسيرة المرأة في التطور والإبداع مجتمع غير ناجح. وفي ختام محاضرته خاطب الشيف ناصر طالبات الكلية بأنهن المستقبل، وحرص على تشجيعهن على عدم الاستسلام والاستمرار في مسيرتهن التعليمية وتشجيعهن على المبادرة في تحقيق طموحاتهن في مجال الأعمال.