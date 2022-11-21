ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت، أن مديرة الجامعة د.سعاد الفضلي أصدرت قرارا بإنهاء تكليف القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان د.منى الأحمد اعتبارا من 17 الجاري، على أن يتم تكليف الأستاذ المشارك بقسم العلوم الوقائية وعلوم النمو والتطور بكلية طب الأسنان راشد حمد سالم العازمي اعتبارا من 19/11/2022 وحتى إشعار آخر، مع ضرورة تقديم إقرار الذمة المالية للهينة العامة لمكافحة الفساد خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.



يذكر انه تم إنهاء تكليف الأستاذ المشارك بقسم العلوم الوقائية وعلوم النمو والتطور بكلية طب الأسنان راشد حمد سالم العازمي وتكليف د.منى الأحمد بالقيام بأعمال عميد كلية طب الأسنان وذلك اعتبارا من 24 سبتمبر الماضي وحتى إشعار آخر.