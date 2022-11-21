نظمت كلية التمريض بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ندوة بعنوان «التشيخ وعمالقة الشيخوخة» حاضر فيها استشاري أمراض كبار السن والشيخوخة والرعاية التلطيفية وطب الأورام لدى كبار السن د.ناصر القريني بحضور عميد الكلية د.علي الحجرف ومساعدي العميد بالإضافة إلى عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة،وذلك على مسرح الكلية.



خلال المحاضرة تحدث د.القريني عن تاريخ نشأة طب الشيخوخة والنمط الصحي المناسب لحياة كبار السن، مبينا أهمية دور الهيئة التمريضية في الفريق الطبي المسؤول عن رعاية كبار السن في سير الخطة العلاجية بشكل ناجح، مؤكدا ضرورة إدراج مقرر تمريض كبار السن كمادة أساسية في كلية التمريض.