عبدالعزيز الفضلي



ضمن الخطة الاستراتيجية لمراقب التعليم الثانوي لتبادل الخبرات، أكد مراقب التعليم الثانوي في منطقة العاصمة التعليمية متعب العتيبي أن الورشة التي نظمتها إدارة مدرسة حبيبة بنت شريق الأنصارية، التي حملت عنوان «يوم في حبيبة»، وتناولت التطوير المهني، ساهمت في توطيد العلاقات الحميدة بين مديري المدارس، وعملت على تعزيز التعاون والمشاركة في الأفكار، كما تبني ثقافة العمل التعاوني وتبادل والخبرات الناجحة.



وأضاف العتيبي أن الزيارات المتبادلة تساعد على تحسين الأداء في العملية التعليمية، والتصدي للمشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرا إلى دور الزيارات المتبادلة باعتبارها من أساليب التنمية المهنية المعتمدة في الواقع الفعلي للتطوير المهني للمعلم، فهي تسهم في نقل المهارات والاستراتيجيات الجديدة وتطبيقها، كما تشجع المعلمين على مزيد من الإبداع، وتوطد العلاقات الحميدة بينهم، وتعزز المهارات المتعلقة التدريس.



وذكر ان الزيارات وسيلة عون ومساندة للمعلمين المبتدئين موضحا انها من أساليب الإشراف التربوي المهمة، التي تسعى لتحسين مهارات المعلمين التعليمية.



من جانبها، شاركت مديرة مدرسة حبيبة بنت شريق الأنصارية حصة الصقعبي في نقل المهارات والاستراتيجيات المفعلة، التي تم تطبيقها في المدرسة حيث قدمت عرضا رائعا للمشاريع المدرسية ومن ثم قامت مع المشاركين في الورشة بجولة على مرافق المدرسة والفصول اطلع خلالها الحضور على التميز والابداع التي تقوم به معلماتها وطالباتها.