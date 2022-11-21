أجلت لجنة محافظة الجهراء خلال اجتماعها امس برئاسة عبدالله العنزي طلب تخصيص 3 مواقع غرب مدينة الحجاج الكائنة شمال مدينة الجهراء ضمن نطاق محافظة الجهراء لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وذلك لدعوة العديد من الجهات وهي وزارات الداخلية والشؤون والصحة وإدارة أملاك الدولة. وقال عبدالله العنزي انه تم إبقاء طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص موقع مقترح لحوض تجميع مياه أمطار بطول 170مترا وبعرض 168 مترا للحماية من السيول حول منطقة مساكن منخفضة التكاليف على جدول أعمالها لدعوة الهيئة العامة للطرق، وأيضا إبقاء طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع لمحطة تحويل رئيسية بمساحة 3000م2 ضمن منطقة مزارع العبدلي في القطعة 6 على جدول الأعمال لدعوة وزارة الكهرباء والهيئة العامة للزراعة. وأضاف: تم إبقاء طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تعبئة مياه بديل لموقع المحطة القائم والمتعارض مع مشروع مدينة الكويت الطبية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنطقة شرق أمغرة على جدول الأعمال لحين دعوة «التأمينات» ووزارة الكهرباء، كما أبقت طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث حوض لتجميع مياه الأمطار بمنطقة أمغرة جهة طريق المحرقة، وذلك لدعوة الهيئة.