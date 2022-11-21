أوصت لجنة محافظة حولي خلال اجتماعها برئاسة ناصر الجدعان بالموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب الموافقة على تغيير استعمال مركز الشباب الكائن بمنطقة مبارك العبدالله الجابر قطعة 4 إلى مدينة الأعمال التكنولوجية.



وقال الجدعان إن المشروع سيتم تنفيذه بالشراكة بين الهيئة العامة للشباب والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار على أن تكون النسبة التجارية 5% لأصحاب المشاريع لتقديم خدمات المطاعم والمقاهي والبنوك لخدمة رواد مدينة الأعمال، مشيرا الى مشاركة العديد من الجهات المعنية كالبلدية والهيئة العامة للشباب والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار.