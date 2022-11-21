في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية في البلدية، أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام الفريق الرقابي بإدارة السلامة بفرع بلدية محافظة الجهراء بتنفيذ جولة ميدانية على أعمال التشييد والترميم في مناطق السكن الخاص للوقوف على مدى التزام أصحاب العقارات باشتراطات السلامة المعمول بها في البلدية.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة السلامة بفرع بلدية المحافظة م.حمود المطيري إن الجولة التي ترأسها وأشرف عليها صباح أمس على القسائم قيد الإنشاء بمنطقة القصر إن مفتشي الإدارة يقومون بجولاتهم الميدانية للتأكد من وجود ترخيص البلدية، فضلا عن مراقبة الوضع الإنشائي للمبنى قيد الإنشاء، والتأكد من وضع صاحب العقار لحاوية لتجميع الأنقاض الإنشائية ومخلفات البناء، وتوفيره طفاية حريق وصيدلية طوارئ في الموقع وعمل سور محكم حول موقع العمل لسلامة العمال والمارة من الجيران والمباني المجاورة، والتأكد من عدم وجود عوائق بممرات المبنى.



وأشار المطيري إلى أن الجولة أسفرت عن تحرير مخالفتين لأنظمة السلامة، فضلا عن توجيه 3 تنبيهات لعقارين لعدم وجود حاوية لوضع أنقاض البناء إلى جانب عدم وجود رخصة سلامة في الموقع ووجود مخلفات بناء.



ودعا أصحاب القسائم قيد الإنشاء والمقاولين بضرورة الالتزام بالضوابط المعمول بها في البلدية واشتراطات السلامة حرصا على سلامة العاملين بالموقع والمارة وتجنبا للمخالفة والغرامة.