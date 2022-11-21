قدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري سؤالا بشأن وقوف المركبات الثقيلة والشاحنات في ساحات المناطق السكنية.



وقال المطيري في سؤاله: لوحظ توقف عدد كبير من المركبات الثقيلة والشاحنات في أماكن متفرقة داخل المناطق السكنية، الأمر الذي يشوه المنظر العام ويعرقل حركة المرور أثناء دخول هذه الآليات والشاحنات وخروجها من المناطق السكنية، ويسبب إتلافا للطرق والأرصفة والإزعاج للسكان قاطني هذه المناطق ويضيق على المواطنين بسبب استغلال مواقف المدارس والأرصفة.



لذا، أتوجه بالأسئلة الآتية:



٭ ما الدراسات التي قامت بها البلدية من أجل القضاء على هذه المشكلة؟ مع تزويدي بالمواقع المخالفة التي رصدتها البلدية في دراساتها والتي تتوقف فيها هذه الشاحنات داخل المناطق السكنية.



٭ هل توجد مواقف وساحات مخصصة لوقوف المعدات والمركبات الثقيلة داخل المناطق السكنية وخارجها في جميع المحافظات؟



٭ هل تم تخصيص مواقع للشاحنات والمعدات الثقيلة خارج المناطق السكنية في جميع المحافظات؟ وإذا تم بالفعل تخصيص هذه المواقع، هل تم الانتهاء من تنفيذها؟ مع تزويدي بنسخة من كل مشروع في جميع المحافظات، وفي حالة عدم تنفيذها يرجى تزويدي بالأسباب التي حالت دون تنفيذها إلى وقتنا هذا.