شاركت الكويت ممثلة في سفيرها لدى فرنسا محمد الجديع في الدورة الـ 18 لقمة الفرنكوفونية التي انطلقت أعمالها بجزيرة جربة التونسية أمس وتستمر يومين. وذكرت سفارتنا بتونس، في بيان، ان الكويت تحضر بوصفها ضيف شرف أعمال القمة التي تشارك فيها الدول الأعضاء بالمنظمة الفرنكفونية.



وأضافت أن أعمال هذه القمة تأتي بعد أربع سنوات من الانقطاع، إذ انعقدت الدورة السابقة في عام 2018.



وتزامن تنظيم القمة الفرنكوفونية في جربة هذا العام مع الاحتفال بالذكرى الـ 50 لإنشاء الفرنكوفونية المؤسسية.



وقد عقدت آخر قمة للفرنكوفونية في افران بأرمينيا في أكتوبر 2018، ولم تعقد منذ ذلك الحين أي قمة للفرنكوفونية بسبب جائحة كورونا.