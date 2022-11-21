بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة حفل افتتاح بطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022) والتي تستضيفها دولة قطر الشقيقة، هذا نصها:



حضرة صاحب السمو الأخ العزيز الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله



أمير دولة قطر الشقيقة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



يطيب لي بداية أن أعرب عن خالص تحياتي وصادق تمنياتي لسموكم ولسمو الأمير الوالد، حفظكم الله، وللأسرة الكريمة بوافر الصحة وتمام العافية، وبعد، فلقد تابعت بكثير من الإعجاب حفل الافتتاح الباهر لبطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022) والتي تستضيفها دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، معربا بهذا الصدد عن الاعتزاز والفخر بقيام دولة قطر الشقيقة باحتضان هذا الحدث الرياضي الدولي الهام كأول دولة عربية والذي هو محط أنظار وإعجاب العالم أجمع.



لقد جسدت دولة قطر الشقيقة بكل كفاءة واقتدار باستضافتها لهذه الفعالية الرياضية الاستثنائية رسالة المحبة والسلام لشعوب العالم قاطبة، مشيدا في الوقت ذاته بما سخرته من استعدادات هائلة وبما قامت به الأجهزة المعنية في دولة قطر الشقيقة من جهود مكثفة لإنجاح هذه البطولة الرياضية التي يترقبها ويتابعها العالم بكل شغف واهتمام، حيث تتنافس فيها وبمستوى رفيع كافة الفرق المشاركة وبصورة تسهم في تعزيز أواصر التواصل والترابط بين شعوب ودول العالم، ومتمنين لهذه البطولة كل التوفيق والنجاح وتحقيق أهدافها المنشودة.



سائلا المولى تعالى أن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من تقدم ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموكم.



وتقبلوا سموكم خالص الود والتقدير،،



نواف الأحمد الجابر الصباح



أمير الكويت.