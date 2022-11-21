التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف.



وتم خلال اللقاء استعراض مجمل الاستحقاقات المقبلة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال حوار المنامة وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.



كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية جيمس كليفيرلي.



وقدم الوزير البريطاني التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية، معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله وللعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط دولة الكويت والمملكة المتحدة المزيد من التقدم والازدهار.



وبحث الجانبان سبل تعزيز وتنمية التعاون الوثيق القائم بين البلدين الصديقين في مجمل القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية.



كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله منسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض بالولايات المتحدة الأميركية بريت ماكغورك ومساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، حيث قدما التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية. وأعربا عن صادق تمنياتهما بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله وللعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية المزيد من التقدم والازدهار.



وأشارا إلى ما تمتاز به تلك العلاقات من متانة وقوة وشراكة استراتيجية مميزة.



وبحث الجانبان سبل تعزيز وتنمية التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مجمل القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية توطيدا لركائز الأمن والاستقرار وتحقيقا للتطور والنماء المنشود ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة وأطر التنسيق المشترك حيالها.



والتقى الشيخ سالم العبدالله قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأميركية قائد الأسطول الخامس الفريق البحري الأدميرال تشارلز برادفورد كوبر.



وتناول اللقاء عمق العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة.



وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين.



والتقى وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية العراق فؤاد محمد حسين.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة والمواضيع المطروحة على جدول أعمال حوار المنامة وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.



واستقبل وزير الخارجية مجموعة من المشاركات الكويتيات في أعمال المنتدى كل من م.سارة أكبر ود.ندى المطوع والباحثة آمنة إبراهيم ود.نورة الشعيبي ونوف المزيدي، حيث استمع إلى الرؤى والأفكار التي تقدمن بها خلال مشاركاتهن في فعاليات حوار المنامة وحثهن على المشاركة الفاعلة وتمثيل الكويت في مختلف المحافل الإقليمية والدولية دعما وتعزيزا لدور المرأة الكويتية بما يعكس الخبرات المتميزة والكفاءات الواعدة لنساء الكويت.