بحفظ الله ورعايته، عاد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء أمس قادما من دولة قطر الشقيقة، وذلك بعد حضور سموه حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 الذي أقيم على ستاد «البيت» في مدينة الخور بدولة قطر الشقيقة.



ورافق سموه وفد رسمي ضم كبار المسؤولين بالدولة.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.



هذا، وبعث ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية إلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، هذا نصها:



حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



وبعد،،



يطيب لنا أن نعرب لسموكم عن خالص الشكر والتقدير لما استقبلنا به والوفد المرافق من حفاوة بالغة وكرم ضيافة خلال حضورنا افتتاح بطولة كأس العالم (فيفا ـ قطر 2022).



وإننا لنهنئ سموكم الكريم وبلدكم الشقيق بنجاح فعاليات حفل افتتاح هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يقام لأول مرة في منطقتنا الخليجية والعربية، مشيدين بالجهود الواضحة والاستعدادات الكبيرة لاستضافة هذه البطولة ببلدكم الشقيق وإقامة مبارياتها في مرافق رياضية عالمية متكاملة بكل المقاييس والمواصفات، آملين أن تحقق أهدافها المنشودة في بث السلام والمحبة بين شعوب العالم، داعين الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة وتمام العافية، وأن يديم على دولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم الرفعة والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة (حفظه الله ورعاه).. مع خالص تقديري لسموكم الكريم.



كما بعث ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، هذا نصها:



حضرة صاحب السمو الأخ العزيز الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه



أمير دولة قطر الشقيقة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



وبعد،،



يطيب لنا وقد سعدنا بحضور افتتاح بطولة كأس العالم (فيفا ـ قطر 2022) أن نعرب لسموكم الكريم عن عميق الشكر وصادق الامتنان لما حظينا به والوفد المرافق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة بين أشقائنا في بلدنا الثاني.



وإذ نسجل بالغ فخرنا واعتزازنا بنجاح حفل افتتاح هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يقام لأول مرة في منطقتنا الخليجية والعربية وما تضمنه من فعاليات حازت إعجاب كافة الحضور والمتابعين حول العالم، وتميزت بالإبداع إعدادا وتنظيما وعرضا بتقنيات حديثة أبهرت الجميع، فإننا نشيد بالجهود الواضحة والاستعدادات الكبيرة لاستضافة هذه البطولة ببلدكم الشقيق وإقامة مبارياتها في مرافق رياضية عالمية متكاملة بكل المقاييس والمواصفات، آملين أن تحقق أهدافها المنشودة في بث السلام والمحبة بين شعوب العالم.



وندعو الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة وتمام العافية، وأن يوفقكم فيما تنهضون به من مسؤوليات كبيرة لخدمة بلدكم الشقيق، راجين لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم في ظل قيادتكم الحكيمة موصول الرفعة والتقدم والازدهار.. مع خالص تقديري لسموكم الكريم.



وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، غادر والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء أمس دولة قطر الشقيقة، وذلك بعد حضور سموه حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 الذي أقيم على ستاد «البيت» في مدينة الخور بدولة قطر الشقيقة.



وكان في وداع سموه، حفظه الله، الشيخ فهد بن محمد بن فهد آل ثاني مدير القاعة الأميرية في مطار الشيخ حمد الدولي، وسفيرنا لدى دولة قطر الشقيقة خالد بدر المطيري.



وفي وقت سابق كان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وصل والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى دولة قطر الشقيقة وذلك لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022.



وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار أخوه سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر الشقيقة، كما كان في استقبال سموه سفيرنا لدى دولة قطر الشقيقة خالد بدر المطيري.



وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر البلاد ظهر امس متوجها إلى دولة قطر الشقيقة، وذلك لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 المقامة على ستاد «البيت» في مدينة الخور بدولة قطر الشقيقة.



وكان في وداع سموه على أرض المطار رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وسمو الشيخ ناصر المحمد، ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، وسمو الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، وكبار المسؤولين بالدولة، وسفير دولة قطر الشقيقة لدى البلاد علي بن عبدالله زيد آل محمود.



ورافق سموه وفد رسمي يضم كلا من الشيخ فهد السعد، ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.