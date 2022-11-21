هاني شمس: المجلس أتى بعد خلافات سياسية كانت سائدة على الساحة والمطلوب استغلال هذا الاستقرار السياسي للإنجاز وتحقيق متطلبات الوطن والمواطنين



أكد النائب صالح عاشور ضرورة تحقيق العدل والمساواة بين جميع المواطنين، مشيرا الى ان قضية التعيينات في المناصب القيادية يجب ألا تتم بطريقة باراشوتية.



وقال عاشور خلال حديثه أثناء فعاليات الملتقى رقم ٣١ للنواخذة الذي عقد في ديوانه مساء امس الاول ان تحقيق العدالة هدف منشود للجميع يزيل جميع الخلافات والاحتقان السياسي ويحقق مطالب المواطنين دون تفضيل.



وفي هذا الإطار، قال النائب أحمد لاري، انه ضمن الأولويات التي سيهتم بها النواب: كيفية مساعدة الناس على تحسين مستوى معيشتهم، مشددا على ان هناك قوانين يجب أن يكون فيها رأي واضح مثل العمل الخيري وغيره.



وقال لاري: يجب تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين وتشريع قانون المناصب القيادية لوضع حد للتعيينات الباراشوتية ودعم جميع الكفاءات التي تستحق ذلك.



وقال النائب هاني شمس ان مثل هذه اللقاءات لها جوانب ايجابية في توحيد الكلمة والاتفاق على الرؤى وما فيه مصلحة المواطنين. واضاف ان هذا المجلس أتى بعد خلافات سياسية كانت سائدة على الساحة، مشددا على ان تدخل القيادة السياسية في الوقت المناسب أزال الكثير من الصراعات والخلافات والكثير منها اختفى نهائيا.



وأضاف ان المطلوب من هذا المجلس هو استغلال هذا الاستقرار السياسي للانجاز وتحقيق متطلبات الوطن والمواطنين.



وزاد شمس بقوله: لانزال متفائلين بحذر. ونشدد على ضرورة تحقيق العدالة والمساواة والشفافية في العديد من القضايا وحفظ حقوق كل المواطنين حتى نحافظ على الاستقرار السياسي.



واصدر المنسق العام لتكتل النواخذة علي درويش تقريرا حول الملتقى رقم 31 لتكتل النواخذة جاء كالتالي:



عقد ملتقى تكتل النواخذة رقم 31 في ديوان النائب صالح عاشور، وأدار النائب السابق مبارك النجادة الملتقى الذي حضره نواب حاليون وسابقون ورجال أعمال وأكاديميون وحقوقيون، الى جانب نشطاء وخبراء في مجالات مختلفة، وتداول الحضور ملفات مختلفة شملت تبعات جلسة 16 اكتوبر 2022 وأزمتي التضخم والبطالة ومستجدات قضية اللجنة الخيرية. وأشار النواب الى ان الملفات التي طرحت في الملتقى سبق ان تم تداولها مع سمو رئيس الحكومة، وأن سموه ابدى تفهما وتفاؤلا بقدرة الحكومة ومؤسسات الدولة على تداول ومعالجة تلك الملفات، في ظل اجواء التعاون السائدة في الدولة، والفوائض المالية المسجلة والمتوقعة في السنوات القادمة.



من جهتهم، بارك الحضور تشكيل المجموعة التنسيقية الوطنية التي تضم كلا من النواب الأفاضل: صالح عاشور وأحمد لاري ود.خليل أبل وخليل الصالح وهاني شمس، ودعوا الى توسيع المجموعة بضم المزيد من النواب الوطنيين، كما اكدوا على ضرورة تبني المجموعة القضايا والملفات التنموية، لاسيما تنمية العدالة الاجتماعية وحماية حرية القيام بشعائر الأديان، كالزكاة والخمس والمجالس الحسينية.



كما أثنى المشاركون في الملتقى على حضور النواب جلسة مجلس الامة في 16 اكتوبر 2022، وأشادوا بالنواب الذين طالبوا رئيس المجلس السيد/ أحمد السعدون بالمصادقة على مضبطة الجلسة، وحذر أحد الخبراء الدستوريين من مغبة تأسيس سابقة برلمانية تمكن الحكومة من تأخير موعد انعقاد اول اجتماع للمجلس - بعد انتهاء الانتخابات - الى مدد اطول.



واختتم الملتقى بالتقاط صورة جماعية تذكارية، أعقبها حوار اجتماعي على بوفيه عشاء على شرف المدعوين.



حفظ الله الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه.



ودمتم والباري يحفظكم.