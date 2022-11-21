وجه النائب حمدان العازمي سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، قال في مقدمته. قامت وزارة التربية بالتعديل على الطبعات الجديدة للكتب الدراسية 2022 - 2023، وذلك بالإضافة أو الإلغاء على المادة العلمية لجميع المواد، لذلك يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:



1- هل تم التعديل على المناهج في الطبعات الجديدة من قبل مؤلفي هذه الكتب أو تحت إشرافهم؟ في حالة الإجابة بـ«نعم» يرجى تزويدي بمحاضر الاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن وأسماء جميع الحضور فيها، وإذا كانت الإجابة بـ«لا» فيرجى تزويدي بالآتي:



أ‌- ما السند القانوني الذي يسمح لإدارة تطوير المناهج بإضافة أو إلغاء مادة علمية في الكتب الدراسية دون الرجوع لمؤلفي الكتب أو التوجيه العام للمجال الدراسي.



ب‌- هل تم ذكر اسم من قام بالتعديل سواء بالإضافة أو الإلغاء على المادة العلمية في الطبعات الجديدة؟



ت‌- ما الجهة التي تتحمل المسؤولية في حال وجود أخطاء علمية في الطبعات الجديدة؟. وجاء في سؤال النائب حمدان العازمي سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي:



2 - هل تم تعميم الطبعة الجديدة على كل مدارس الكويت وسحب الطبعة القديمة من المدارس وما آلية توزيع الطبعات الجديدة على المناطق التعليمية؟



3- هل تم إبلاغ التواجيه الفنية قبل إعداد أسئلة الامتحانات الموحدة من كتب الطبعة القديمة؟



4- كيف سيتم وضع أسئلة الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2022-2023 على مستوى الكويت بعد إجراء تعديل على المناهج، مع العلم ان بعض الطلبة لايزالون يدرسون من الطبعات القديمة؟ وهل سيتم وضع الأسئلة حسب كتب الطبعة القديمة ام طبعة 2022-2023 (المعدلة)؟