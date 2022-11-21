كيف تم اختيار مديري الإدارات وهل أقيمت لجنة اختيار لهم وما أسماء أعضاء اللجنة ومحاضر الاجتماعات والمسمى الوظيفي لكل عضو؟



وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزير الصحة د. أحمد العوضي، قال في مقدمته: نمى إلى علمي أن الهيئة العامة للغذاء قامت في الفترة الأخيرة بمخالفة لوائح وقرارات ديوان الخدمة المدنية المنظمة لأعمال تسكين المناصب الإشرافية لاسيما فيما يتعلق بالهيكــــل التنظيمي للهيئة وتسكين البعض كمديري إدارات.



الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقد تم تعيين بعض مديري الإدارات وغيرهم بعيدا عن اللجان الرسمية «لجان الاختيار» بالمخالفة للقرارات المعمول بها، وذلك على حساب المستحقين لاسيما أن المؤهلات العلمية لدى بعض من تم تسكينهم غير مناسبة لطبيعة الإدارات التي تم تسكينها عليهم.



وعليه يرجى إفادتنا وتزويدنا بالتالي:



1 ـ أسماء رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للغذاء وكذلك نائب رئيس مجلس الادارة وكل أعضاء مجلس الادارة والمدير العام ونواب المديرين العامين التي تم تكليفهم بمرسوم مع بيان تاريخ صدور المرسوم وانتهائه.



2 ـ الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية وتاريخ اعتماده من قبل ديوان الخدمة المدنية، وكذلك جميع الوظائف الإشرافيـــــة بمستوى مدير ومدى مطابقة تعيينهم لقرارات ولوائح ديوان الخدمة المدنية.



3 ـ يرجى تزويدي بأسماء كل مديري الإدارات، وهل تم اختيار «مديري الإدارات» من قبل لجنة الاختيار لدى كل القطاعات إن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء من تم تسكينهم مع بيان الحالة الوظيفية لكل مدير، مبينا درجته الوظيفية وتاريخ حصوله على المؤهل الدراسي والتقدير الحاصل عليه شاغرو هذه الوظائف وتخصص كل من تم ندبهم الى هذه الوظائف الاشرافية، مبينا مسمى الإدارة والتخصص لكل مدير.



4 ـ يرجى تزويدي بالدرجات الوظيفية لشاغلي هذه الوظائف عندما تم ندبهم مع بيان تاريخ الندب وتاريخ تثبيت كل المديرين.



5 ـ كيف تم اختيار مديري الإدارات وهل أقيمت لجنة اختيار لهم؟ إن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء أعضاء اللجنة ومحاضر الاجتماعات مع بيان المسمى الوظيفي لكل عضو، وتزويدي بالإدارات التي لم يتم تسكينها حتى تاريخه وعدد الإدارات الأخرى الشاغرة؟



6 ـ المناصب الإشرافية بمستوى مراقبين ورؤساء اقسام التي لم يتم تسكينهم، مع تزويدي بجميع المسميات لهم.



7 ـ الأسس التي على أساسها تم تغيير اختصاصات الإدارات واستحداث اختصاصات لم تكن موجودة بالسابق، وهل قامت الهيئة باعتماد هذه الاختصاصات الجديدة من قبل ديوان الخدمة المدنية؟ إن كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بأسباب التغيير والمراسلات التي تمت بين الهيئة وديوان الخدمة المدنية لتغيير تلك الاختصاصات مع بيان تغيير الاختصاصات لكل إدارة على حدة، وكذلك الاختصاصات المستحدثة وأسباب استحداثها؟