الشركة أكدت أن المشاركة تعكس روحها الغنية بالمعاني الإنسانية



أعلنت شركة أعيان للإجارة والاستثمار عن رعايتها ومشاركتها في اليوم الترفيهي لنزلاء دار المسنين والذي أقيم يوم الاثنين الماضي في مقر الدار.



وتأتي رعاية شركة أعيان ومشاركتها في إطار برنامج الشركة الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث حضر ممثلو شركة اعيان لمقر دار رعاية المسنين التابعة لوزارة الشؤون وقاموا بتجاذب اطراف الحديث مع المسنين من نزلاء الدار، وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم بهدايا تذكارية وعينية قيمة حيث استمر الحفل من الصباح حتى نهاية اليوم. وأوضحت الشركة في بيان صحافي صادر عنها ان ممثلي الشركة حرصوا على تبادل الحوار الودي والأسري مع نزلاء الدار، تاركين لهم المجال لاستحضار ذكرياتهم والاسترسال في مواضيع الماضي الجميل، مضيفة اننا في شركة أعيان للاجارة والاستثمار نثمن الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الكويت لرعاية المسنين وجميع الفئات والشرائح المجتمعية الخاصة، مما جعل من جهودها الواضحة، وتجربتها الرائدة في ميدان الرعاية الاجتماعية ورعاية المسنين نموذجا يحتذى.



وأشارت الشركة الى حرصها الدائم على التفاعل مع كل شرائح المجتمع كونه شريكا لهم، مؤكدة حرصها وسعيها في كل عام الى مشاركة كبار السن في الاحتفال بمختلف المناسبات، ومنها فرحة الاعياد التي تعتبر من اهم المناسبات التي يعتز بها المجتمع الكويتي، ويحرص على إحيائها والتواصل فيها مع الأهل والأصدقاء، خصوصا كبار السن.



وذكرت الشركة ان هذه الرعاية والمشاركة تعكس الروح الغنية بالمعاني الإنسانية التي تمتع بها شركة اعيان والتي تسعى من خلالها الى ادخال البهجة والسرور الى النفوس ورسم البسمة على الوجوه.



وأكدت الشركة حرصها الدائم على المشاركة في المناسبات الدينية والاجتماعية، تعبيرا عن رسالتها الهادفة الى دعم كل المبادرات التي تقوي اواصر الترابط والمحبة بين أفراد المجتمع، وذلك في إطار حرصها على تكريس مفهوم المسؤولية الاجتماعية الشامل.