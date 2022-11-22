

انطلاقاً من دور الشركة التجارية العقارية الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتحت شعار «نحن نهتم»، نظمت الشركة التجارية مبادرة «ازرع شجرة في وطني» الخميس 17 الجاري في حديقة بوليفارد.



وهدفت الحملة إلى زراعة الأشجار في الحديقة وتوعية المجتمع بأهمية الزراعة وما تعود عليه من فوائد بيئية كثيرة، حيث لاقت هذه الحملة نجاحا باهرا وتعاونا مثمرا في منتزه بوليفارد خلال الأعوام السابقة.



تم تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع الصندوق الكويتي لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعليه ودعما لحملة «نبيها خضراء» قد تمت زراعة أشجار موزعة على الحديقة بالإضافة الى توزيع شتلات مجانية على الحضور والمشاركين وتحت رعاية شركتي التجارية العقارية والسالمية جروب لتنمية المشاريع بمشاركة الحضور والمتطوعين من مختلف الأعمار.



وصرح محمد غضنفري - نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون الادارية بأن هذه المبادرة تنبع من حب الكويت والاهتمام بها والحفاظ على البيئة.