

أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) عن رعايتها لماراثون طب العائلة 2022 الذي نظمته رابطة أطباء العائلة والممارسين العامين الكويتية بدعم من الجمعية الطبية الكويتية، وذلك ضمن سياستها بدعم الأنشطة الصحية والمجتمعية، ومن خلال التعاون مع مختلف جمعيات النفع العام.



وفي هذا السياق، قالت مديرة إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق شعاع القاطي: «تحرص شركة ضمان على دعم أنشطة الجمعيات والمنظمات الطبية على وجه الخصوص انطلاقا من اهتمامها بدعم العاملين في القطاع الصحي والطبي في الكويت، وتشجيعا ودعما للصحة البدنية والنفسية للعاملين والطلبة في المجال الطبي. كما أن مثل هذه المشاركة تأتي تعبيرا عن إيمان (ضمان) برعاية القضايا الاجتماعية ودعم المنظمات والجمعيات غير الربحية التي تعمل من أجل تطوير المجتمع».



وأضافت القاطي ان مثل هذه الأنشطة تساعد في إطلاق العاملين في القطاع الطبي لطاقاتهم والتنفيس عن ضغوط العمل اليومية والتقليل من فرص الاحتراق الوظيفي، مما يؤدي إلى تعزيز إنتاجيتهم ويشجعهم على ممارسة المسؤولية الاجتماعية بين كل أوساط المجتمع الكويتي، إضافة إلى خلق وعي جماهيري بشركة ضمان ودورها التنموي في قطاع الرعاية الصحية الوطني.



وأوضحت القاطي أن شركة ضمان تمتلك رؤية ريادية للرعاية الصحية والاتجاهات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي في المجتمع، وبناء على هذه الرؤية تطبق الشركة منظومة رعاية صحية متطورة تتبنى أحدث التطبيقات في هذا المجال ومن ضمنها الرعاية الصحية الذكية وقيادة عملية التحول الرقمي التي تتمحور على المستفيد (المريض) وتضعه في مركز الاهتمام من خلال الطرق التي تتيح له وللطاقم الطبي الاطلاع على تفاصيل التاريخ الطبي من خلال نظم معلومات وقواعد بيانات تكنولوجية متطورة وعلى درجة عالية من الأمان وتوفر للمستفيد القدرة على الوصول السلس والسريع إلى الخدمة الطبية المطلوبة.



ويعتبر ماراثون طب العائلة أكبر حدث رياضي للطاقم الطبي في الكويت، يستهدف جميع الطواقم الطبية في الكويت وطلبة مركز العلوم الطبية وعائلاتهم، حيث أقيم في حديقة الشهيد وتضمن سباقا للجري بمسافة 5 كيلومترات، ومسابقات رياضية مختلفة وسط أجواء تنافسية وترفيهية وعائلية خارج إطار المستشفيات والمراكز الصحية والجامعة.