العبدالجليل: «الوطني» يواصل التزامه بدعم مشاريع الشباب ورواد الأعمال

العمر: البرنامج مناسب لأي مهتم بتطوير مهاراته بريادة الأعمال للصعود مهنياً



في إطار الشراكة الاستراتيجية لبنك الكويت الوطني مع مؤسسة لوياك التطوعية، ينطلق برنامج «كن-تنيو» لدعم وتطوير مشاريع الشباب بالتعاون مع جامعة «بابسون» بهدف دعم الشباب من عمر 17 إلى 30 عاما من خلال تحفيزهم على ابتكار وتطوير مشاريع تخدم المجتمع، حيث بإمكان الراغبين في المشاركة بالبرنامج زيارة موقع www.LOYAC.org للتسجيل، كما بإمكانهم الانضمام كفرد أو مجموعة تحت فكرة مشروع واحدة.



ويستمر البرنامج من 7 يناير لغاية 21 فبراير، ويشترط البرنامج على المشارك المتقدم أن يكون لديه فكرة لمشروع، بحيث في نهاية البرنامج يحصل المشاركون على فكرة مشروع متكاملة تواجه التحديات وتوفر الحلول للمجتمع في الكويت، كما يحصلون على تجهيز مكثف ومسبق لإطلاق فكرة المشروع في عالم ريادة الأعمال.



وفي نهاية البرنامج يقوم المشاركون بتقديم وعرض خطة عمل ونموذج أولي لمشروع قابل للتنفيذ على أرض الواقع ويعمل على حل إحدى القضايا التي نواجهها في المجتمع.



وقالت مسؤول أول في إدارة العلاقات العام في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل «إن هذه الرعاية تأتي في إطار شراكة البنك الوطني الاستراتيجية مع لوياك وحرصه على توفير الدعم للشباب واتاحة الفرصة امامه للثقة بأفكاره وبلورتها إلى مشاريع مفيدة للمجتمع».



وأضافت العبدالجليل أن هذا البرنامج يلتقي مع توجه البنك الهادف إلى دعم الشباب، وفتح المجال أمامهم لصقل مهاراتهم وتحقيق مشاريعهم، وذلك من خلال دعم مشاريعهم الهادفة إلى خدمة وتطوير مجتمعاتهم وإيجاد الحلول لعديد البرامج البيئية والصحية والتعليمية وغيرها من الشؤون المجتمعية.



وبدورها، مديرة التعليم والتطوير في لوياك، إيمان العمر قالت إن البرنامج يخاطب الشباب الطموح الباحث عن مستقبل مهني والساعي إلى النجاح والهادف إلى أن يكون رائدا في الأعمال والشباب الحالم والمؤمن بمشروعه ومتمسك به ويسعى لتحويله من فكرة على حقيقة تخدم المجتمع.



وقد لفتت إلى أن هذا البرنامج موجه بالدرجة الأولى إلى كل من هو باحث عن الدعم لتحويل مشروعه من مجرد فكرة إلى مشروع قائم على أرض الواقع. كما أنه موجه لرواد الأعمال الشباب الباحث عن تنمية وتوسيع مشروعه القائم، كما أن البرنامج مناسب لكل من هو مهتم بتطوير وصقل مهاراته في مجال ريادة الأعمال للصعود بحياته المهنية.



ويستمر برنامج «كن-تنيو» فترة 7 أسابيع، ويتخلله جلسات تدريب ونقاشات ومحاضرات وورش عمل تتناول تطوير أفكار المشاركين وتأسيس مشاريعهم وإبراز القيمة المضافة للمجتمع لهذه المشاريع. كما سيحظى المشاركون بنقاشات قيمة وتوجيه من نخبة من الخبراء والموجهين المحليين في هذا المجال، على رأسهم البروفيسور فيليب كيم المختص في مجال ريادة الأعمال من كلية بابسون البرنامج.