تحت رعاية وحضور القائم بأعمال عميد كلية التربية بجامعة الكويت د.فايز الظفيري وبحضور رئيسة مجلس إدارة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي الشيخة فادية السعد نظمت اللجنة الثقافية والاجتماعية في كلية التربية ندوة علمية تحت عنوان «جودة الرعاية والتعليم لكل طفل» بمناسبة اليوم العالمي للطفل وذلك بالتعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، وذلك في المسرح الجنوبي بكلية الآداب في مدينة صباح السالم الجامعية. بداية، ذكر د.فايز الظفيري أن هذا اليوم العالمي المميز الذي يهدف إلى التوعية بالاهتمام في الطفل وهو حق عالمي معترف به ومنصوص عليه في القوانين والمواثيق الدولية.