توج فريق كلية الهندسة والبترول بالمركز الأول لدوري مناظرات كليات جامعة الكويت باللغة العربية بنسخته الثامنة للعام الجامعي 2023/2022، أمس السبت بعد منافسته مع فريق كلية الطب والذي حصد المركز الثاني، حيث أقيمت البطولة في كلية الهندسة والبترول بالمسرح الجنوبي بالحرم الجامعي في مدينة صباح السالم الجامعية بالتعاون مع الفريق الوطني للمناظرات، وبحضور القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.سامي عبدالله الدريعي، والقائم بأعمال العميد المساعد للأنشطة الطلابية د.محمد الخضر، والمشرف العام على دوري المناظرات د.نوال الكندري، والمحكمين وطلبة الفرق المشاركة.



هذا وقد جاء حصول فريق كلية الهندسة والبترول على المركز الأول بعد فوزه على فريق كلية الطب في نهائي مناظرات كليات جامعة الكويت باللغة العربية بنسخته الثامنة بعد المنافسة التي دارت حول قضية (يندم هذا المجلس على إنشاء نظام التعليم الحكومي (مدارس وجامعات)، وقد أظهر المتناظرون مهارات عالية، وشهدت المناظرة تقاربا كبيرا في المستوى الكلي للفريقين.



يذكر أن الفرق الآتية كانت قد تأهلت للمنافسات النصف النهائية لدوري المناظرات وهي: فريق كلية الحقوق، وفريق كلية الطب، وفريق كلية التربية، وفريق كلية الهندسة والبترول، وتنافست الفرق خلال مختلف الجولات حول عدد من القضايا مثل تغيير الدول للتاريخ مقابل بناء هوية وطنية موحدة، والربط بين الرواتب التي يتسلمها أعضاء الحكومة والأداء الاقتصادي للدولة، وأحقية المجتمع الدولي بفرض الوصاية على الدول المستضيفة للأحداث الدولية.



هذا، وقد أشاد القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.سامي الدريعي بالمستوى المميز الذي سارت عليه المناظرة حول تعزيز مبادئ الحوار والتفاهم، والنقاش البناء بين الشباب وطلبة جامعة الكويت من مختلف الكليات للاستفادة من هذه التجربة، متخذين من المناظرات مثالا يحتذى.



كما هنأ د.الدريعي الفريق الفائز بالبطولة، والطلبة الحاصلين على أفضل خمسة متحدثين خلال دوري المناظرات وهم الطالبة مريم الرفاعي، والطالبة فاطمة الزهراء دشتي، والطالب عبدالعزيز الهاشل، والطالبة دلال بوغيث، والطالبة رغد الغشام، موضحا أن الهدف من المناظرة هو ترسيخ ثقافة الحوار الهادئ والبناء الذي ينتج المعرفة، ويفسح المجال للاختلاف والتنوع المثري عن طريق تشجيع حرية الرأي والنقاش المفتوح، متوجها بالشكر إلى كل من ساهم في إنجاح هذه المناظرة، لاسيما فريق العمل من عمادة شؤون الطلبة والفريق الوطني للمناظرات لسعيهم الدؤوب إلى إنجاح المناظرة.



بدورها، ذكرت المشرف العام على دوري المناظرات د.نوال الكندري أن الفرق الطلابية المشاركة كانت على مستوى راق في الطرح والإقناع وتقبل الرأي الآخر، لافتة إلى أن المناظرات شهدت جوا أكاديميا علميا وتنافسا شريفا، مما يؤكد نجاحها للعام الثامن على التوالي.