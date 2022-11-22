آلاء خليفة



قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الانتقالية د.إبراهيم الحمود، نرفض موجة التنمر على أساتذة جامعة الكويت والتي هدفها إنقاص مكانتهم الأدبية والنيل من رفعتهم المعنوية في المجتمع من خلال التصريح تارة والتلميح تارات بأنهم يخلون بواجباتهم ويتغيبون عن محاضراتهم ويعصفون بالتزاماتهم تجاه الجامعة والطلبة.



وذكر الحمود أن الغالب الأعم من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت متميزون في أداء رسالتهم وتحقيق مناهجهم ورقيبهم في ذلك ضمائرهم والشاهد عليهم مخرجاتهم وما يصنعون، مضيفا أن التجريح بجامعة الكويت قبل التجريح بأساتذتها هدفه غير إصلاحي ولا أكاديمي.



وأكد الحمود أن الغالبية العظمى من أعضاء الهيئة التدريسية يقومون بأداء أعمالهم بأمانة وصدق محتسبين عطاءاتهم عند الله عز وجل بحسبانهم مكلفين بالتدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع مكتفين فخرا بأنهم صناع الأجيال المتعاقبة التي تخدم الوطن والعلم.