انطلاقاً من أهمية توطين التكنولوجيا الحديثة كإحدى الركائز الأساسية في رؤية الكويت الجديدة 2035، تسعى الجامعة الأمريكية في الكويت AUK لإعداد جيل واعد يستوعب التطور التكنولوجي، ويسهم في دفع عجلة التقدم التقني بالبلاد، وقد أثبت خريجو الجامعة قدرتهم على المنافسة في مجالات هندسة وعلوم الكمبيوتر ونظم المعلومات.



وتعد مهارات مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة وتطوير التطبيقات والأمن السيبراني من أهم المهارات التي يجب أن يمتلكها الجيل الجديد ليصبح قادرا على مواكبة التغيير في المستقبل، لذا تكرس الجامعة طاقتها لمساعدة الطلبة على اكتساب هذه المهارات وتطويرها، سواء من خلال المقررات الدراسية أو من خلال الأنشطة والنوادي الطلابية والمسابقات التي يشارك فيها الطلبة.



وقد جاء الاعتماد الأكاديمي لبرامج هندسة الكمبيوتر دليلا على استيفاء معايير الجودة في المقررات وأساليب تدريسها بالجامعة.



ويؤكد الطالب يوسف الحمد الذي كان ضمن الفريق الفائز بالمركز الثالث في مسابقة الكويت للبرمجة، أنه يجد شغفه في دراسة أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر وتطوير الألعاب الرقمية والبرمجة وتصميم واجهة المستخدم، حيث يستطيع البرمجة باستخدام 3 لغات مختلفة.



كما شارك العديد من الطلبة الشغوفين بالتكنولوجيا في تحدي «Space Apps Challenge» الذي تطلقه شركة الملاحة الجوية الوطنية وإدارة الفضاء «ناسا»، واستضافته كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بالجامعة، فقد أوضح الطالب مصطفى كركور الذي كان ضمن الفريق الفائز بالمركز الأول أن هذه الفعاليات الرائعة تلهم محبي الفضاء المتعطشين للعلم والمعرفة، حيث عمل مع فريقه على إعداد موقع إلكتروني يجسد قصة مسبار باركر الشمسي.