مبارك الخالدي



يواصل منتخبنا الاول لكرة القدم تدريباته في معسكره بدبي تحضيرا للمشاركة في بطولة خليجي 25 في البصرة يناير المقبل، وبطولة غرب آسيا بالإمارات مارس 2023، والدور الاول من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2026 في اكتوبر 2023.



ومن المقرر ان يلعب الجمعة المقبلة مباراته الودية الثانية امام منتخب الجزائر بعد ان تغلب في الاولى على منتخب لبنان 2-0.



وفي جانب آخر، يلعب منتخبنا الاولمبي في الـ 6:35 مساء اليوم مباراته الودية الثانية امام منتخب فلسطين، وكانت المباراة الاولى قد انتهت بفوز الضيوف 2-1. ويستعد الاولمبي لخوض الاستحقاقات المقبلة فضلا عن إعداده كرديف للمنتخب الاول.