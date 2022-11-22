عبدالله الراكان



افتتح رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية، م. محمد السقاف رسميا أول من أمس الوجهة الترفيهية الجديدة وأول «كونتينر بارك» في الكويت بمنطقة البلاجات على امتداد شارع الخليج العربي، وذلك بحضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة عالية الحميضي وعضو مجلس الإدارة أمل البراك وعضو مجلس الإدارة هيا بودي، حيث بين الأعضاء ان شركة المشروعات السياحية ممثلة بمجلس إدارتها تدعم المبادرات الوطنية للفعاليات الترفيهية في الكويت، كما حضر الافتتاح حشد من كبار الشخصيات والرعاة الرسميين للمشروع.

وكانت الفقرة الأبرز في مراسم الافتتاح هي النقل المباشر والحي لمباراة افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022.



ويتوقع أن تشهد الـ «كونتينر بارك» مع افتتاحها رسميا للجمهور إقبالا واسعا من عشاق كرة القدم من مواطنين ومقيمين، حيث سيتمكن مشجعو البطولة الكروية الأهم على الإطلاق من متابعة جميع مباريات البطولة عبر أربع شاشات ضخمة موزعة في أنحاء المكان وتتوسطها شاشة عملاقة بعرض 11 مترا وارتفاع 6 أمتار هي الأكبر من نوعها في الكويت لبث المباريات يوميا.



كما ستشكل هذه الوجهة الترفيهية الجديدة متنفسا ترفيهيا يتخلله العديد من الأنشطة والألعاب للصغار والكبار إلى جانب مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي.



وتفتح الـ«كونتينر بارك» أبوابها يوميا من الساعة 10 صباحا حتى منتصف الليل لاستقبال الزوار عن طريق حجز تذاكر بأسعار شبه رمزية تسمح للجميع بالدخول ليوم كامل وحضور كل المباريات والاستمتاع بجميع الألعاب والأنشطة الترفيهية.

وسيتسنى للأطفال دون سن الخامسة وللمرافقين من العمالة المنزلية الدخول مجانا إلى الـ «كونتينر بارك»، كما أعدت الإدارة باقات خاصة للزوار.



ويأتي افتتاح «كونتينر بارك» الكويت في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة الجديدة لشركة المشروعات السياحية لتنشيط وإحياء المرافق السياحية التي تديرها الشركة مع ابتكار مرافق ترفيهية جديدة تقدم خدمات ووسائل ترفيه متنوعة ومتجددة للجميع على أرض الكويت.