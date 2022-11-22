تمكن لاعب منتخبنا الوطني للاسكواش فلاح فايز من كسر كل التوقعات والإطاحة بالمصنف الثالث المصري خالد لبيب، بعد مباراة ماراثونية بالفوز عليه 3-2 ليتأهل فايز إلى الدور نصف النهائي من بطولة الكويت الدولية الثانية للمحترفين والتي انطلقت السبت الماضي على ملاعب مركز الشيخ سالم الصباح الدولي بمقر اتحاد اللعبة في جنوب السرة.



كما تمكن لاعبنا الدولي عبدالله المزين من الإطاحة بالمصنف الخامس في البطولة وهو وينغ شونغ من هونغ كونغ بنتيجة 3-1.



وأكمل الدولي الآخر عمار التميمي المصنف السابع أفراح لاعبي الكويت بالفوز على الانجليزي لويس دويثي 3-0 تألق خلالها التميمي بتنويع اللعب من خلال الكرات القصيرة وعلى الطرفين.

وبذلك، تمكن 3 لاعبين من الكويت من التأهل إلى الدور نصف النهائي والذي جرت مبارياته في وقت متأخر من مساء امس، حيث التقى المرشح المصري ياسين الشافعي مع مواطنه زياد إبراهيم، وفي اللقاء الثاني تقابل فلاح فايز مع الانجليزي بريه مالك المصنف الثامن، فيما تقابل عمار التميمي مع المصنف الرابع المصري سيف الشناوي، وأخيرا لعب عبدالله المزين مع التشيكي مارتن سيفس المصنف الثاني.

هذا، وستختتم البطولة غدا الأربعاء على الملعب الزجاجي في مقر الاتحاد، علما أن جوائز البطولة التي تنظم تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة 12 ألف دولار.