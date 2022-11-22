هادي العنزي



تغلب الجهراء على نظيره الشباب 113-82 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد، ضمن الجولة الرابعة للدوري العام لكرة السلة، ليرفع الجهراء رصيده إلى 7 نقاط، من 3 انتصارات وخسارة، فيما وصل الشباب إلى النقطة الـ 4 من 4 هزائم متتالية.



وفي مباراة ثانية ضمن ذات المرحلة، تفوق القرين على نظيره النصر 93-90، ليرفع الفائز رصيده إلى 4 نقاط من فوز وخسارتين، فيما وصل «العنابي» إلى النقطة الـ 4 نقاط من فوز وخسارتين أيضا.



وتقام مساء اليوم مباراة واحدة، تجمع القادسية والعربي في الـ 7:15 على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، وتبدو الكفة راجحة للقلعة الصفراء، الذي فاز في الجولات الـ 3 الماضية (6 نقاط)، فيما خسر العربي من الصليبخات والجهراء تواليا، وفاز التضامن (4 نقاط).



إلى ذلك، جاءت مواجهة القرين والنصر متقلبة في أشواطها الـ 4، دانت الأفضلية للفائز في الربعين الأول والثاني، بعدما أنهاهما متقدما 29-13 و23-16 تواليا، بأداء جيد، ومتزن دفاعا وهجوما، مكنه من إنهاء النصف الأول متقدما بفارق 23 نقطة (52-29)، ولكن التقدم لم يستمر على حاله بالنسبة للفريق «العنابي»، بعدما تمكن المدرب الوطني أنور الدويلة من العودة إلى المواجهة مجددا، وكان قريبا من قلب النتيجة على القرين في اللحظات الأخيرة، بعد أن سجل فريقه 45 نقطة في الشوط الرابع فقط، مقابل 25 للقرين، فيما جاء الربع الثالث للمباراة متكافئا بـ 16 نقطة لكليهما.